「NHK MUSIC SPECIAL 星野 源」 星野源の特集番組「NHK MUSIC SPECIAL 星野 源」が、６月７日午後11時00分から放送される。約６年ぶりの新作アルバムをリリースし、現在開催中の全国アリーナツアーに密着しながら、音楽に向き合う彼の素顔に迫る。アルバム制作は、コロナ禍から始まり、これまでの作曲スタイルを一変させた。一人スタジオにこもり、孤独な作業を経て生まれた楽曲たちが、自身の名を冠したニューアル