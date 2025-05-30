６日間で走った距離を競う超ウルトラマラソン「第４回弘前６日間走選手権」（ＮＰＯ法人スポーツエイド・ジャパンなど主催）が青森県の弘前市運動公園で行われ、２９日正午にゴールを迎えた。男子はアジア記録保持者でモンゴルのブジャルガル・ビャンバさん（４１）が９３１キロ、女子は台湾の黄筱純さんが８０１キロと、いずれもアジア新記録で優勝した。６日間走は、一定の距離を走るタイムではなく、６日間（１４４時間）に