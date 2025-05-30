日本ギフト大賞に決まった「京料理・寿司うお寿」の「竹の子姿ずし」地域の特色ある贈答品を表彰する日本ギフト大賞選考委員会は30日、2025年の「ふるさとギフト最高賞」に、「京料理・寿司うお寿」（京都府）の「竹の子姿ずし」を選んだと発表した。京都産のタケノコに、木の芽やユズの風味豊かなすし飯を詰めた“唯一無二”のおいしさが評価された。仕出し料理店のうお寿は、通年提供できるすしとして考案した。各地域の