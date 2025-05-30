オウム真理教による地下鉄サリン事件から10日後の1995年3月30日、国松孝次警察庁長官が銃撃され瀕死の重傷を負った。教団幹部・井上嘉浩元死刑囚の証言で事件との関与が浮上した、オウム信者であり警視庁の現役警察官でもあったXは、涙ながらに「警察庁長官を撃った」と証言した。だがXの供述はデタラメばかりで、東京地検は犯人性が薄いとしてXの立件を見送る。それでも捜査本部は地道な捜査を続け、発生から9年経った2004年にはX