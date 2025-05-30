コンフォートに対しての批判は収まらない(C)Getty Images不振を極めるドジャースのマイケル・コンフォートが現地時間5月27日（日本時間28日）、敵地で行われたガーディアンズ戦の6回に今季3号ソロを放った。【動画】コンフォートが久々の一発！打撃不振の批判を振り払えるか…ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、「まさにパワーを必要としていたコンフォートにとって、それは明るい兆しだった」と記したが、「この試合