アークは5月30日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、最新ハイエンドタワー型PCケース「H9 Flow シリーズ」を標準採用するゲーミングPCの受注を開始した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。アーク、NZXT「H9 Flow RGB+」採用ゲーミングPC受注開始NZXTの人気タワーケース「H6 Flow」シリーズの上位モデル、「H9 Flow RGB+ シリーズ」をケースに用いたゲーミン