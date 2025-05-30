日本緑茶センター株式会社が手掛ける調味料「クレイジーソルト」と、株式会社天乃屋の「歌舞伎揚」がコラボ。「ひとくち歌舞伎揚クレイジーソルト味」が6月2日より全国で販売を開始します。参考価格は324円（税込）。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「クレイジーソルト」は岩塩と6種類のハーブ・スパイス（オニオン、ブラックペッパー、ガーリック、セロリシード、タイム、オレガノ）をブレンドした調味料。