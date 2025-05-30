MoMA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¸ÂÄêÊÔ¤ß¤°¤ë¤ß¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥é¡¼¥¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯6·î3Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢MoMA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÎÄ¾±ÄÅ¹(É½»²Æ»¡¦µþÅÔ¡¦¿´ºØ¶¶)¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥´¥Ã¥Û¤ÎÌ¾²è¡ÔÀ±·îÌë¡Õ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÊÔ¤ß¤°¤ë¤ß¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É ¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥é¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¤ÎÌ¾²è¡ÔÀ±·îÌë¡Õ¤òÉ½¸½¤·