±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥º²È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÉ×ÉØ¡Á¡Ù¤¬2025Ç¯½©¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤È¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤¬W¼ç±é¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÉ×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡¢ÄË²÷¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥º²È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÉ×ÉØ¡Á¡Ù¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¡¼¥º²È¤ÎÀïÁè¡Ù¤ò¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤È¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤ÎW¼ç±é¤ÇºÆ±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÎÁÍý²È¤Î¥¢¥¤¥ô¥£¡¦¥í¡¼¥º¤È·úÃÛ²È¤Î¥Æ¥ª¡¦¥í¡¼¥º¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤À¤Ã¤¿2