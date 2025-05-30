ソフトバンクとPayPay銀行は、ソフトバンクユーザー向けに「住宅ローン金利優遇プラン」の提供を開始した。対象のユーザーは0.07～0.13％の金利優遇を受けられる。 変動金利と固定金利のどちらにも対応する。ソフトバンクのスマートフォン料金プランのユーザーが対象の「スマホ優遇割」とスマートフォン、電気料金プラン、固定回線料金プランのユーザ