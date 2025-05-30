メジャー公式もドジャース―ヤンキース戦を心待ちだ。ＭＬＢ公式サイトは２９日（日本時間３０日）、「ジャッジ率いるヤンキースは、スターぞろいのワールドシリーズ（ＷＳ）再戦のためロサンゼルスへ、大谷率いるドジャースと対戦」との記事を掲載した。３０日（同３１日）からドジャー・スタジアムで３試合行われるＷＳの再戦。昨年１０月のＷＳは４勝１敗でドジャースが４年ぶり世界一に輝いた。同記事は「野球界の二大ス