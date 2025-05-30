自民党の河野・前デジタル大臣は、きょうの衆議院・本会議での「年金改革関連法案」の採決を欠席しました。採決後、河野氏は「この法案は年金制度の抜本改革を遅らせるだけだ」と改めて批判しました。「基礎年金」の底上げ措置が盛り込まれた「年金改革関連法案」は、きょう午後、衆議院・本会議で自民・公明・立憲民主などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。法案を巡っては、自民党の河野・前デジタル大臣が底上げ措置