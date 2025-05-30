年金制度改革の関連法案が30日の衆議院本会議で、賛成多数で可決されました。今の国会で成立する見通しです。パートの人などが厚生年金に加入する要件、いわゆる「106万円の壁」の撤廃などを盛り込んだ年金改革関連法案と、「基礎年金の底上げ」措置を付則に明記した修正案が、30日の衆議院本会議で可決されました。「基礎年金の底上げ措置」をめぐり、自民党は当初、参議院選挙への影響を懸念して見送る方針でしたが、立憲の主張