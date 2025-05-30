上海初の人型ロボット量産企業である上海智元ロボットは29日、同社傘下の人型ロボット「遠征A2」が中国CR、欧州CE-MD、欧州CE-RED、米国FCCの4つの製品認証を取得し、世界で初めて中・米・欧の3地域認証を同時に取得した人型ロボットとなったと発表した。中国新聞網が伝えた。CR認証は中国ロボット認証（China Robot Certification）を指す。遠征A2は機械的・電気的安全性、電磁両立性、機能安全、知能化などの全方位検査に合格し