３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１５．９６ポイント（０．４７％）安の３３４７．４９ポイントと反落した。様子見ムードが漂う流れ。中国指標の発表が気がかりだ。中国では週末のあす３１日、５月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩが公表される。最新の市場コンセンサス予想では、製造業ＰＭＩが４月の４９．０→４９．５、非製造業ＰＭＩが５０．４→５０．６に上向く見通しだが、これまでに発表