¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒÃæÆü¤Ï30Æü¡¢´äºêæÆÅê¼ê¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é4Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Ê¤É¤â·Ð¸³¤·¡¢ËþÂ­¤Î¤¤¤¯À®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÅ·â°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¼Õºá¡É¤·¤¿¡£ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¾µåÃÄ¤Ï¸á¸å4»þº¢¤Ë´äºê¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¤òÈ¯É½¡£º£µ¨À®ÀÓ¤Ï4ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡0ÇÔ0¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æ