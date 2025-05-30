俳優・塩野瑛久が、6月1日と8日放送のTBSラジオ『コシノジュンコMASACA』（毎週日曜後5：00）にゲスト出演する。【写真】腕組みをしてポーズをきめる塩野瑛久＆コシノジュンコ同番組は、ファッションデザイナー・コシノジュンコが、それぞれのジャンルのトップランナーをゲストに迎え、人と人の繋がりや、出会いと共感を発見するラジオ番組。塩野は、女性誌『anan』のスペシャルエディション（4月発売）で、コシノジュンコ