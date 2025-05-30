福岡県警筑紫野署は30日、筑紫野市紫1丁目付近で29日午後6時50分ごろ、通行中の女子中学生が、すれ違い様に見知らぬ男から肩を突き飛ばされる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は70歳くらいのやせ形でハット型帽子を着用していたという。