バンダイスピリッツは、『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』より「S.H.Figuarts ジョセフ・ジョースター」(11,000円)を店頭発売する。6月2日予約開始、2025年12月発売。「S.H.Figuarts ジョセフ・ジョースター」(11,000円)アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』から主人公「ジョセフ・ジョースター」がS.H.Figuartsに登場。リアルな人体的バランスの「造形」と肉体構造から逸脱せずにキャラクターらしいポージングを再現できる「