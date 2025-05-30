「ノーモアメガソーラー宣言」を発表する北海道釧路市の鶴間秀典市長＝30日午後、北海道釧路市役所大規模太陽光発電所（メガソーラー）の建設計画が進む北海道釧路市は30日、「自然環境と調和がされない施設の設置を望まない」とする「ノーモアメガソーラー宣言」を6月1日に発出すると発表した。市によると、福島市に続き全国で2例目という。メガソーラーを巡っては、過剰な森林伐採などの環境破壊が各地で問題化。宣言自体に