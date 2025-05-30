【新華社長春5月30日】中国吉林省延辺朝鮮族自治州にある延辺辺境管理支隊双目峰辺境検査站（出入境検査所）の警察官がこのほど、国道G331号線吉林区間でパトロール中に、道路脇で迷子になっていた子熊を発見した。警察官は直ちに近くの動物保護部門に通報し、同部門の職員らと協力して地元の動物救助施設に子熊を搬送した。（記者/金津秀、周万鵬）