立憲民主党の小沢一郎衆院議員が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。小泉進次郎農相がメディアで注目を集めている現状をうけし、私見をつづった。小沢氏は、小泉氏が29日に備蓄米試食会でおにぎりを食べている様子を写真とともに伝えた、毎日新聞写真部のXアカウントのポストを添付。「毎日毎日、備蓄米だ、古古古米だ、とテレビでは、農水大臣をスター扱いで盛んに報じているが、これまでの自民党の利権農政や生産体制の崩