【血翼の猟人】 5月30日 連載開始 【拡大画像へ】 集英社は5月30日、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にてマンガ「血翼の猟人」の連載を開始した。 本作は、国本龍使氏による本格ダークバトルマンガ。幼い妹を“天使”によって殺された主人公・ヒカリが復讐を誓い、天使と戦う姿が描かれる。なお、本作は毎週金曜日に更新予定となる。 【第1話】 少年ジャンプ+