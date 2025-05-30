新光商事がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０００億円から１０７５億円（前期比７．３％減）へ、営業利益を７億円から１０億円（同５７．０％増）へ、純利益を５億５０００万円から７億３０００万円（同４４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を中間４円５０銭・期末５円の年９円５０銭から中間６円・期末６円５０銭の年１２円５０銭（前期１５円５０銭）へ引き上げた。 同