◇出場選手登録【DeNA】大貫晋一投手（先発要員）【DeNA】森敬斗内野手（内野強化）【DeNA】梶原昂希外野手（外野強化）【日本ハム】達孝太投手（先発要員）【楽天】岸孝之投手（先発要員）【楽天】伊藤裕季也内野手（野手強化）◇同抹消【DeNA】九鬼隆平捕手（再調整）【DeNA】勝又温史外野手（再調整）【ヤクルト】小川泰弘投手（再調整）【楽天】島内宏明外野手（再調整）