櫻坂46の公式TikTokにて、山崎天（「崎」は、たつさきが正式表記）とKPOPガールズグループi-dle（アイドゥル）のSOYEON（ソヨン）のコラボ動画が公開され、ファンの関心を集めている。 【動画】櫻坂46山崎天とi-dleソヨンのコラボダンス【画像】①山崎天とソヨンの2ショット②i-dle『ASEA 2025』オフショット③山崎天『ASEA 2025』オフショット④櫻坂46集合ショット ■櫻坂46山崎天とi-dleソヨ