オンラインカジノで賭博をしたとして略式起訴された吉本興業所属のタレント「プリズンクイズチャンネル」の最強の庄田こと庄田健裕さん(35)に対し、東京簡裁は、今月26日付で罰金10万円の略式命令を出しました。吉本興業のタレントをめぐっては、「ダイタク」の吉本大さん、「9番街レトロ」のなかむら★しゅんさん、「プリズンクイズチャンネル」の竜大さんと最強の庄田さん、「ダンビラムーチョ」の大原優一さん、「ネイチャーバ
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