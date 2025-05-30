プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（30）が、夫の顔出し動画を公開した。【映像】村上佳菜子の水着姿＆夫の顔出し動画（寄り）2024年3月15日に2歳年下の一般男性・豊さん（28）と結婚した村上。9月16日に更新したInstagramでは、「結婚式のため、宮古島に行ってきました」とつづり、紫色のビキニショットを披露していた。夫の顔出し動画に反響「可愛すぎます」2025年5月28日には、「My fashion daily 6DAYS!!!