コクヨ [東証Ｐ] が5月30日大引け後(16:00)に配当修正を発表。6月30日割当の1→4の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の91円→56.87円(株式分割前換算では91円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース