MLB・ドジャースが日本時間30日、球団公式インスタグラムを更新。人気アニメ『ONE PIECE』の麦わら帽子に、ドジャースのロゴが入ったコラボグッズの写真を公開しました。ドジャースは同29日、大手制作会社の東映アニメーションとパートナーシップを結び、世界的人気を誇る『ONE PIECE』とのコラボイベントを、同7月4日のホワイトソックス戦で開催すると発表していました。『ONE PIECE』公式Xでは、作者・尾田栄一郎氏による書き下