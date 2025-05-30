Hey! Say! JUMPの山田涼介が初ソロツアー「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」を5月23日〜25日まで千葉・ららアリーナ 東京ベイにて開催した。グループとしてデビュー当時から背負っているメンバーカラーの“赤”をテーマに制作されたソロアルバム『Red』を引っ提げた本ツアー。コンセプトからコンサートの細部まで山田自身が演出を手掛け、華やかで艶やかな『Red』の世界観で会場につめかけたファンを熱狂させた。24日、昼公