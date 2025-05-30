一時、ロッキーズを除く4チームが勝率5割を超えていたナ・リーグの西地区。ここにきて、ダイヤモンドバックスの勢いに陰りが見え始め、日本時間29日現在で借金を2個抱えている。強豪ひしめくこの地区で首位に立っているのはもちろんドジャースだ。ただ、圧倒的な戦力を保持しながら、直近10試合で5勝5敗となかなか波に乗り切れていない。◆ロバーツ監督の継投策に厳しい意見も同一カード3連勝を狙った29日のガーディアンズ戦