【モデルプレス＝2025/05/30】THE RAMPAGE（ザ・ランペイジ）の長谷川慎が5月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。金髪にヘアチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】ランペ長谷川慎、鮮やかな金髪姿◆長谷川慎、再び金髪に最近は黒髪が定着していた長谷川だが、同日開催された授賞式、第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」にて再び金髪姿にイメージチェンジした姿をお披露目。イベン