年を重ねて幸せに生きるには何を心がけるべきか。精神科医の和田秀樹さんは「高齢者が我慢ばかりの生活をしていると、前頭葉が刺激されない。ますます機能が衰えて、体も脳も見た目もすべてが加速度的に老化してしまう」という――。※本稿は、和田秀樹『どうせあの世にゃ持ってけないんだから 後悔せずに死にたいならお金を使い切れ！』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Pekic※写真はイメージ