県の5月1日時点の推計人口がきょう発表され、山形県の人口は99万9378人で100万人を下回りました。人口が100万人を下回るのは、1920年以来105年ぶりです。 県によりますと、5月1日時点の山形県の推計人口は99万9378人となりました。4月1日時点から962人減っています。 内訳は自然な人口の増減では子どもが生まれた数は367人なのに対し、死亡が1358人で991人減少しました。 県外との行き来による増減では、県内に転入してきた人が