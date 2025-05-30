KDDIは、6月1日以降に実施される「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」を発表した。1都5県の自治体で最大30％還元キャンペーンが実施される。 開催されるのは、山形県真室川町、東京都福生市、神奈川県座間市、岐阜県岐阜市、和歌山県田辺市、鹿児島県さつま町。 エリア 実施期間 還元率 還元上限 山形県真室川町 6月1日～30日