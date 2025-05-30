折り畳み傘やペットボトル飲料をバッグの中に入れると、思っていた以上にかさばりますよね。それならバッグの外に出してしまおう！――ということで、今回注目したのはセリアで購入した「リュックにプラス ベルトカラビナ」です。◆肩ひもに取り付ける“ベルトタイプ”のカラビナが便利本来カラビナは、登山やクライミングの時などに安全ロープとハーネス、ベルトをつなぐために使われる道具です。その一方でファッションアイ