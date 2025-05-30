大阪ヘルスケアパビリオンで開かれたイベントで、ダンスを披露するUSJのキャラクターら＝30日午後、大阪市此花区の夢洲ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）は30日、大阪・関西万博の大阪ヘルスケア館で、ダンスイベントを開いた。USJ側が万博会場内に出張する催しは初。31日も開催する。屋外ステージに「スヌーピー」やセサミストリートの「エルモ」などのキャラクターが登場し、華やかな踊りを披露。来場者は手