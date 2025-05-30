バレーボール選手・髙橋藍が表紙をかざる「Sportiva バレーボール特集号Vol.3」（集英社）が、5月29日に発売された。 【画像】髙橋藍が表紙「Sportiva バレーボール特集号Vol.3」の内容は？ 今号は、2024年10月に開幕し、5月に初年度シーズンを終えた新生国内リーグ「大同生命SVリーグ」を総括する内容となっている。 巻頭では、SVリーグの象徴的