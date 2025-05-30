アイドル時代の友人と再会ショット披露元アイドルで現在はジャズ系音楽ライター、DJとして活動する島田奈央子（旧芸名・島田奈美）がXを更新。アイドル時代の友人と近影を披露し話題になっている。「そして、この日は、芸能界時代からのお友達も観に来てくれました!同期の清水香織ちゃん、立花理佐ちゃん。嬉しい感想もいただいて、有頂天。めちゃくちゃ元気になりました♪」と、5月14日に東京・六本木GT LIVE TOKYOで行われた