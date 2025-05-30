バンダイスピリッツは、『ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド』より「S.H.Figuarts ジョナサン・ジョースター」(11,000円)を店頭発売する。6月2日予約開始、2025年11月発売。「S.H.Figuarts ジョナサン・ジョースター」(11,000円)アニメ『ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド』から主人公「ジョナサン・ジョースター」がS.H.Figuartsに登場。S.H.Figuartsの技術を凝縮し、力強い筋肉造形と、象徴的なポーズやアクショ