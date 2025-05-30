エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニターの新製品として4K / 160Hz・フルHD / 320Hzを切り替えられるデュアルモード搭載の「MAG 274UPDF E16M」を発表した。6月12日からの発売を予定する。MSI、4K / 160Hz・フルHD / 320Hzモードチェンジ可能なMini LED採用「MAG 274UPDF E16M」RAPID IPSパネルに量子ドットを採用し、バックライトにMini LEDを組み合わせたゲーミングモニター製品。4K / 160Hz・フルHD / 320Hz