退院半年後の復職状況脳卒中の治療を受け、自宅に退院した患者のうち、発症前に仕事に就いていた69歳以下の人の3割弱が、半年たっても復職できていないとの調査結果を、厚生労働省研究班が30日までにまとめた。研究班の宮本享京都大病院脳卒中療養支援センター長は「適切な支援と周囲の理解があれば職場に戻ることは可能だ」と、就労と療養の両立支援体制改善を訴えている。研究班は岩手、宮城、栃木、富山、京都、福岡、熊本