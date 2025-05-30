将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、王座、棋聖、棋王、王将、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する第83期名人戦七番勝負第5局が5月30日、茨城県古河市の「ホテル山水」で指し直し局を行っている。ABEMAの中継には、増田康宏八段（27）が出演。新幹線の車内で目撃したという、“藤井名人の移動中の過ごし方”を明かした。【中継】藤井名人VS永瀬九段 注目の指し直し局（生中継中）増田八段は前期の棋王戦でタイトル初挑戦。今年2