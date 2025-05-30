【ソウル共同】日米韓主導で北朝鮮に対する国連制裁の履行状況を監視する「多国間制裁監視チーム（MSMT）」は29日、初の報告書を公表した。北朝鮮が少なくとも100発の弾道ミサイルや、対戦車ミサイルを昨年供与し、見返りとしてロシアから防空システムや電波妨害機器などの提供を受けたと指摘した。北朝鮮との結び付きを深めるロシアは国連制裁違反を公然と続け、北朝鮮もMSMTの活動に反発している。報告書はロ朝の違法な軍事