【これからの見通し】トランプ関税関連の報道に振幅した１週間、週末はドル売りが再燃するか 今週はトランプ関税関連の報道に市場は敏感に反応した。週明けはトランプ米大統領が対ＥＵ５０％関税発動を７月９日まで延期した。リスク選好の動きにドル円が上昇。２９日には米国際貿易裁判所がトランプ相互関税などの差し止めを命じたことが、貿易戦争終結への期待感を広げ、ドル円は一段高に。しかし、トランプ政権側は控訴裁判