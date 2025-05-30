ドル円は１４３．８０近辺、ユーロドルは１．１３５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は143.80近辺、ユーロドルは1.1350近辺で推移している。ドル円は144.22近辺を高値に143.44近辺まで下落したあとは下げ一服。ただ、144円付近では上値を抑えられている。ユーロ円は164.03近辺を高値に、東京午後には163.11近辺まで下押しされ、その後の戻りも163.40近辺までと限定的。ユーロドルは東京午