ブックシェルフの「805 D4」 Bowers & Wilkinsのスピーカー「800 D4」シリーズの実売価格が、一部家電量販店で値下がりしている。5月30日14時15分に編集部がヨドバシ・ドット・コム、ビックカメラドットコムを確認したところ、ブックシェルフ型「805 D4」(1本)は666,270円、フロアスタンド型「804 D4」(1本)は1,138,500円に値下げされていた。どちらもこの価格に10％のポイント還元も適用される。 な