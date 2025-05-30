Image: Amazon[ 何かのまちがいじゃないのか？と思わず値段をモデルを2度見、3度見。でも、何度見ても「Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載」って書いてあるし、値段も「14万2327円」って書いてあるので緊急でお知らせします。 Apple MacBook Air（13インチ） M4チップ搭載 2025年モデル 142,327円 Amazonで見るPR 最新のM4チップ搭載MacBook Airが14万2