（米子中央社）台日双方からの訪問旅行の促進と相互交流人口の拡大を目指す第16回台日観光サミットの歓迎晩さん会が29日、鳥取県米子市内のホテルで開かれた。この日は台湾の格安航空会社（LCC）、タイガーエア台湾（台湾虎航）の台北（桃園）―米子線が就航。鳥取に選挙地盤を持つ石破茂首相は祝電を寄せ、鳥取と台湾の友好交流のさらなる深化に期待を示した。サミットは2008年からほぼ毎年開催されており、今年は「日台観光新章